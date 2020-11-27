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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
HAKURK - PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

HAKURK - PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

- Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar - PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı mağara - Mağara girişinin imha edilmesi - Mağara içerisinde ele geçirilen yaşam malzemeleriHakurk'ta PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildiANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı mağara imha edildi.Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit ettiği belirtildi.Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği duyuruldu.Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, odalar içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri görülüyor. Söz konusu mağara daha sonra patlayıcı yardımı ile kullanılamaz hale getiriliyor.

Uzunlu Komando Dolar Gesi Terör Örgütü 

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