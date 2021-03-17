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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı

Haklarında 96'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, Bursa'da yakalandı

Emniyet çıkışı

( BURSA ) BURSA

Para Cezası Akalan Hapis Cezası Dolandırıcılık Polis Ekipleri 


- Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık suçundan 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Parlar (45) ve Tuba Parlar (41) çifti, yakalanarak, gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve Sakarya'da, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin Parlar ve Tuba Parlar çiftinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube'ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Parlar çiftinin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Takibe alınan çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Parlar çifti, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (BÖ-
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