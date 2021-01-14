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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkında ‘ölüme sebebiyet’ suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde kadın kıyafetiyle yakalandı

Hakkında ‘ölüme sebebiyet’ suçundan aranan şüpheli, saklandığı evde kadın kıyafetiyle yakalandı

Kadın kıyafetleriyle yakalanan şüphelinin emniyete götürülüşü

Taksirle Ölüme Sebebiyet Firari Hükümlü Hapis Cezası Hırsız Kadın Kıyafeti 

-Hükümlünün emniyet içindeki görüntüsü
-Detaylar
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet’ ve ‘hırsızık’ suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir adam, saklandığı evde kadın kıyafetleri ile yakalandı. Hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; ekipleri, 'taksirle ölüme sebebiyet’ ve ‘hırsızlık’ gibi suçlardan uzun süredir aranan, hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan F.D.(39)’nin ilçede bir evde saklandığını belirledi. Önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında söz konusu hükümlünün eve geldiğini tespit eden emniyet ekipleri, F.D.’nin kaçma ihtimalini göz önüne alarak binanın çevresini kuşattı. Daha sonra eve baskın düzenleyen Çekmeköy Polisi, içeride başında eşarp ve altında etekten oluşan kadın kıyafetleriyle yakalayarak gözaltına aldı. Kendisine kadın süsü veren F.D. adlı firari hükümlü, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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