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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Hakkarili kadınlardan Diyarbakır annelerine destek

Görüntü sıralaması

Şehit Canlı Yayın Şehit Kızı Basın Açıklaması Teröre Lanet 

-Yürüyüş ve slogan atan kadınlar
-Yürüyüşten detaylar
-Basın açıklaması

( HAKKARİ )- Ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet eden Hakkarili kadınlar, Diyarbakır’daki anneler için destek yürüyüşü düzenledi HAKKARİ

- Hakkarili kadınlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet ederek, Diyarbakır’daki anneler için destek yürüyüşü düzenledi.
Bulvar Caddesi üzerinde düzenlenen yürüyüşe kadınlar ellerindeki bayraklarla katıldı.
Dev Türk bayrağı açan kadınlar, “Anneler burada hainler nerede”, “hepimiz anneyiz”, “PKK’ya yeteriz”, “şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir” şeklindeki slogan atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan HDP binasının bulunduğu sokağa kadar yürüdü. Burada slogan atmaya devam eden kadınlar, Diyarbakır’daki annelere selam göndererek direnişlerine destek verdi. Anneleri telefonla arayan şehit kızı Şirin Adıyaman, Hakkarili kadınların verdiği desteği canlı yayında iletti. Şehit kızı Şirin Adıyaman ile şehit gelini ve gazi eşi Elmas Adıyaman’ın okuduğu basın açıklamasının ardından kadınlar sessiz bir şekilde dağıldı. Yürüyüşe ilçelerden gelen kadınlar da destek verdi. (FT-MSA-Y)
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