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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Hakkarili gençler polis olmak için ter döküyor

Hakkarili gençler polis olmak için ter döküyor

Yapılan çalışmalar

Polis Yardım Talebi 

-Çalışmalardan detaylar
-Polislerden detay
-Polis adayı İbrahim Özer ile röportaj

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkarili gençler polis olmak için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden destek alarak çalışmalarını sürdürüyor.Hakkari’de polis olmak isteyen bazı gençler, İl Emniyet Müdürlüğünden parkur sınavlarına hazırlamaları için destek talebinde bulundu. Gençleri kırmayan Hakkari polisi, bir okulun spor salonunu ayarlayarak iki polis antrenör nezaretinde kurs vermeye başladı.
Adaylar, korona virüs salgını kapsamında gereken tedbirlerini alıp, sosyal mesafe kurallarına uyarak zorlu parkurda çalışmalarını sürdürüyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen süre içerisinde fiziki mülakatı tamamlamak isteyen adaylar, kondisyon ağırlıklı yoğun antrenmanlar gerçekleştiriyor. Polis adayı İbrahim Özer, polislik sınavları için hazırlandığını söyledi.

Özer, “Çalışacak yerimiz ve bizi çalıştıracak antrenör olmadığı için Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünden yardım talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bizi kırmayarak yardımcı oldular. Polis arkadaşlar yaklaşık 3 aydır bizi çalıştırıyorlar. Biz de elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buradan İl Emniyet Müdürlüğüne ve bizi çalıştıran polis arkadaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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