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Hakkarili annelerin eylemi 15. haftada
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Hakkarili annelerin eylemi 15. haftada

Hakkarili annelerin eylemi 15. haftada

Ailelerin gelişi

Gaziler Şehit Basın Açıklaması Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Yürüyüş halinde HDP binası önüne geçişleri
-Slogan atmaları
-Ellerindeki Türk bayrakları
-Oturma eylemi
-Basın açıklaması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, eylemlerinin 15. haftasında da küçük yaştaki çocukları ile birlikte HDP il binası önünde oturma eylemi yaptı. Hakkari’de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 15. kez oturma eylemi ve basın açıklaması yaptı. Terör mağduru aileler, Mukaddes Akar Sokağı'nda bir araya gelerek HDP İl Başkanlığı önüne kadar ‘Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’, ‘Kürt-Türk kardeştir’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Annelerin sesini bastırmak için parti binasında her zamanki gibi çalınan müzik ise ailelerin tepkisine neden oldu. Basın açıklamasını okuyan Leyla Çifçi, terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzüldüklerini belirterek, “Evlatlarını hain terör örgütünün elinde kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler, çocuklara kavuşacağımıza inanıyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.
Aileler, daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı. (FT-MSA-Y)
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