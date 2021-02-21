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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
HAKKARİ - Yüksekova'da ilçe merkezine inen kurt ekipler tarafından yakalandı

HAKKARİ - Yüksekova'da ilçe merkezine inen kurt ekipler tarafından yakalandı

- Kurdun tedavi edilmesinden görüntüler - Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan ile röportajYüksekova'da ilçe merkezine inen kurt ekipler tarafından yakalandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçe merkezinde görülen kurt, kimseye zarar vermemesi için belediye ekipleri tarafından yakalandı.Yaklaşık 10 gündür Cumhuriyet ve Güngör mahallelerinde görülen kurt, Yüksekova Belediyesi ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Sokak sokak aranan kurt, akşam saatlerinde Yüksekova Devlet Hastanesi yakınlarında yakalandı. İğne ile bayıltan kurt, daha sonra ekipler tarafından sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezine götürüldü. Burada tedavisi yapılan ve doyurulan kurdun bir süre sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurdu ayak izlerinden hastaneye kadar takip ettiklerini ve yaralı olduğunu fark ettiklerini belirterek şunları söyledi:"Kurt ovaya doğru ilerlemeye çalışınca, atış mesafesine kadar yaklaşıp, iğne ile uyuttuk. Kanaması vardı. Kanamasını durdurabildik. Sokak hayvanları ve rehabilitasyon merkezine getirdik. Burada ilk müdahaleyi yaptık, tedavi uyguladık. Şu an durumu iyi, bir iki hafta süresince korumamız altında olacak. Ondan sonra doğal yaşam alanına bırakacağız."

Rehabilitasyon Doğal Yaşam Alanı Polis Ekipleri Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları 

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