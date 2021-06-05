HAKKARİ - Yüksekova'da 271 kilo 200 gram uyuşturucunun ele geçirildi
- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyon için belirlenen adreslere gitmeleri - Ağaçlık bölgede çuvalların içine saklanmış uyuşturucu malzemenin ele geçirilmesi - Adreslere yapılan baskınlar - Ele geçirilen uyuşturucu malzemlerin basın mensuplarına gösterilmesi Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Jandarma Komutanlığının desteği ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik İran sınırında çalışma başlattı.Ekipler, sınırda bulunan arazide "sırtçı" olarak tabir edilen kişiler tarafından yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.Operasyonda Esendere beldesine bağlı Güldalı köyündeki dere yatağında bulunan ağaçlık bölgeye saklanmış 10 çuvalda 271 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.Soruşturma sürüyor.
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