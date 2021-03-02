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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

HAKKARİ - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

- Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen öğrenciler - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin içeriye alınması - Öğrencilerin teneffüse çıkması - Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile röportajYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, düşük riskli iller arasında yer alan Hakkari 'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.

Koronavirüs Aritas Öğrenciler Yüz Yüze 

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