HAKKARİ - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
- Cumhuriyet İlk ve Ortaokuluna gelen öğrenciler - İstiklal Marşı'nın okunması - Öğrencilerin içeriye alınması - Öğrencilerin teneffüse çıkması - Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile röportajYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, düşük riskli iller arasında yer alan Hakkari 'de okul öncesi, ilk, orta ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı.
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