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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
HAKKARİ - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

HAKKARİ - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş kalan cadde ve sokaklarVAN (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla saat 20.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari 'de caddeler, sokaklar ve meydanlar boş kaldı.Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara para cezası uygulandı.Vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı. Alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servis uygulamasına geçti. - BitlisBitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştirdi.Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. - MuşMuş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekipleri cadde ve sokaklarda denetim yaptı, vatandaşlar ekip araçlarından yapılan anonslarla uyarıldı. - Hakkari Hakkari 'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ve zabıta ekipleri kent merkezinde denetim yaptı.Ekipler kapatılması gereken iş yerlerini ve bazı çalışanları uyararak, tedbirlere uyulmasını istedi.

Koronavirüs Para Cezası Market Zabıta Polis Ekipleri 

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