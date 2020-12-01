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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - Sokağa çıkma kısıtlaması

HAKKARİ - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kentin boş kalan sokak ve caddeleriYeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari , Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servis uygulaması işlerini sürdürdü. - Hakkari Hakkari 'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.Polis, genelgeye uyulması konusunda vatandaş ve çalışanları uyardı, araçları tedbirler kapsamında kontrol etti. - BitlisBitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar kurallara riayet etti.Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla cadde, sokak ve meydanlar adeta sessizliğe büründü. - MuşMuş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokalar boş kaldı.Polis ekipleri, sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetledi, vatandaşları dışarı çıkmamaları konsunda uyardı.

Polis Koronavirüs Alışveriş Market Polis Ekipleri 

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