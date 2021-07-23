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HAKKARİ - Şemdinli'de dereye giren genç boğuldu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
HAKKARİ - Şemdinli'de dereye giren genç boğuldu

HAKKARİ - Şemdinli'de dereye giren genç boğuldu

- Şemdinli Devlet Hastanesi - Boğulan gencin yakınlarının hastane önünde beklemesi Hakkari 'de dereye giren genç boğulduHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde dereye giren genç boğuldu.İlçeye bağlı Boğazköy köyünde arkadaşlarıyla balık tutmak ve yüzmek için dereye giden 23 yaşındaki Diyar Uçar, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı.Çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak çağrılan ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar, kurtarılamadı.Uçar'ın cesedi, otopsi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

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