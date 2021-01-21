Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari polisinden Melek’e doğum günü sürprizi

Hakkari polisinden Melek’e doğum günü sürprizi

Polis ekiplerinin yaş pasta sürprizi

Kutlay Polis Doğum Günü Harekete Geç Polis Ekipleri 

-hediye vermesi
-doğum gününü kutlamaları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maske ve kimlik kontrolü sırasında doğum günü olduğunu öğrendiği Melek Doğdu’ya sürpriz yaptı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan maske ve kimlik kontrolleri sırasında Melek Doğdu’nun doğum günü olduğunu öğrenen polis ekipleri hemen harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Melek’in oturduğu adresi tespit ederek kendisini ziyaret edip doğum günü sürprizi yaptı. Polis ekiplerinin yaş pasta ile evlerine geldiğini gören Doğdu ailesinin şaşkınlığı ise dikkatlerden kaçmadı. Hakkari polisi, Melek’in 20 yaş doğum gününü kutlayarak değişik hediyeler verdi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten Doğdu ailesi, polis ekiplerine bu örnek davranış ve sürprizden dolayı teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı