HAKKARİ - PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
- Ele geçirilen mühimmat Hakkari 'de PKK'lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik "Eren - 14 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Bostancı Oğul - 2 Operasyonu" başlatıldı.Merkeze bağlı Oğul köyü Kokurdanlı mevkisinde, mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda, sehpası ile birlikte çalışır vaziyette Doçka uçaksavar silahı, bu silaha ait 23 milimetrelik 2 bin mühimmat, 12,7 milimetrelik 3 bin uçaksavar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 5 bin AK - 47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 30 RPG - 7 antitank mühimmatı, 23 RPG - 7 sevk fişeği, 3 uyku tulumu, 2 dörtlü yemek ocağı, büyük ve küçük dolu tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Bölgede operasyonlar sürüyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım