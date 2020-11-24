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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - Öğretmenler Günü kutlandı

HAKKARİ - Öğretmenler Günü kutlandı

- Valilik binası önündeki tören - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Günün anlam ve önemini belirten konuşma - Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın öğretmenlerin günün kutlamasıÖğretmenler Günü kutlandıHAKKARİ - 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.Valilik binası önünde yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, daha sonra Gür ve beraberindeki öğretmenleri kabul etti, günlerini kutladı. Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Bora Gürgan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Koronavirüs General Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

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