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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
HAKKARİ - Odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

HAKKARİ - Odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

- Ormanlık alandan görüntüler - Vatandaşlardan görüntüler - Ambulanstan görüntüler - Cesedin ambulansa konulması Hakkari 'de odun toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de odun toplanmak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bir gün sonra cesedine ulaşıldı.İl merkezine bağlı Üzümcü Köyü Keftan Yaylası'na dün odun toplamaya giden 42 yaşındaki Cebrail Çiftçi'den bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.Jandarma, AFAD ekipleri ve güvenlik korucuları, söz konusu ormanlık alanda arama çalışması başlattı.Ekipler, yaklaşık bir gün süren çalışması sonucu Çiftçi'nin cesedine ulaştı.Ormanlık alandan ekiplerce alınan ceset, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

A Haber Jandarma Bild Ormanlı 

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