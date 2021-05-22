Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları mayısın son günlerinde de sürüyor

- İş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yüksek rakımlı bölgelerde yol açma çalışmaları devam ediyor.İl Özel İdaresinin Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan yüksek rakımlı yayla ve üs bölgeleri yollarını açmak için yoğun şekilde çalışıyor.Göllerbaşı ve Binbirkapı bölgelerinde çalışma yapan ekipler, yer yer 8 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Kar Kalınlığı Karla Mücadele 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement