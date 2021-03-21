HAKKARİ - Nevruz Bayramı kutlandı

- Vali Akbıyık'ın Nevruz ateşi yakması - Halay ve müzik dinletisi - Programda İl Kültür veTurizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'nun konuşması - Dengbej dinletisiHAKKARİ (AA) - Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta "baharın müjdecisi" olan Nevruz Bayramı için etkinlik yapıldı. Hakkari 'de, Bulak Mahallesi Atlılar Caddesi'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte nevruz ateşini, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık yaktı.Halk oyunları gösterisi ve "Dengbej" dinletisiyle devam eden programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kent sakinlerinin Nevruz Bayramı'nı kutladı.Nevruz'un, baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu aktaran Ağacanoğlu, "Bahar, tüm Türkiye'de daha güzel olacak. Nevruz Bayramı'nın barışa, sevgiye ve iyiliğe vesile olmasını diliyorum." dedi. Programa, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Ersalı, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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