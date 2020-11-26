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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
HAKKARİ - Kar yağışı etkili oldu

HAKKARİ - Kar yağışı etkili oldu

- Kent merkezinde etkili olan kar yağışı - Beyaza bürünen toprakta otlayan hayvanlar - Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlarHAKKARİ - Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Hakkari 'de sabah saatlerinde başlayan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yağışla birlikte kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.

Kar Yağışı Hayvan 

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