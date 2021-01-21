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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari kar dağlarından temizleniyor

Hakkari kar dağlarından temizleniyor

Karla mücadele

Kar Kalınlığı Karla Mücadele Kar Yığınları Harekete Geç 

-İş makineleri
-Kamyonlara yüklenen kar yığınları

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari çarşı merkezindeki kar yığınları belediye ekibi tarafından kent dışına taşınmaya başlandı. Kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolunun ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari kent merkezinde ise kar kalınlığının 1 metreyi geçmesi üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Sabah saatlerinden itibaren çarşı merkezindeki kar yığınlarını üst üste toplayan belediye ekipleri, kamyonlarla şehir dışına çıkarmayı sürdürüyor. Kent merkezinin kar dağlarından temizlenmesi için belediye ekipleri dondurucu havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
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