HAKKARİ - Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlandı
- Hakkari Valiliği önündeki tören - Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması - Günün anlam ve önemini belirten konuşmaHAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği önündeki törende İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla sona erdi.Törene, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ersalı, jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı.
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