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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
HAKKARİ - Heykeltıraş Firdevs Sağlam ikinci sergisini açtı

HAKKARİ - Heykeltıraş Firdevs Sağlam ikinci sergisini açtı

- Atatürk Kültür Merkezinin sanat galerisinde açılan sergi - Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam'ın eserlerle ilgilenmesi - Katılımcıların sergiyi gezmesi - Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam'ın açıklaması Hakkari 'de heykeltıraş Firdevs Sağlam ikinci sergisini açtıHAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, kentte ikinci heykel sergisini açmanın mutluluğunu yaşıyor.Yurt içi ve dışında çeşitli sergiler açan, geçen yıl kentte yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara veren çay ocağında eserlerini sergileyen Sağlam, sanatsal faaliyetlerine devam ediyor.Bu kapsamda Atatürk Kültür Merkezinin sanat galerisinde kadın konulu sergi açan Sağlam, bir yılda hazırladığı yeni eserleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.Sağlam, gazetecilere, ikinci sergisini açmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Katılımcıların sergiyi sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gezdiğini belirten Sağlam, "Kadın topoğrafisi sergisi açtım. Kadınla ilgili oluşan toplumsal cinsiyet algısına yönelik konuları işledim. 6 çalışmanın bulunduğu bu sergi 10 Mayıs'ta online olarak açılmıştı. Bugün de serginin açılışını yaptık. Çok heyecanlıyım. Hakkari 'nin sanatla anılan bir kent olma yolunda ilerlemesinde benim de katkım olduysa mutluluk duyarım." diye konuştu.
Sergiyi gezen Yasemin Önal da Sağlam'ın kadın konusunda farkındalık oluşturacak bir çalışmaya imza attığını aktararak, bu tür çalışmaların yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.Katılımcıların gezdiği sergi, 21 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Koronavirüs Online Farkındalık Ziyaretçiler Çay Ocağı 

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