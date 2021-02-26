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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Hakkari esnafına teşekkür denetimi

Hakkari esnafına teşekkür denetimi

Denetimden görüntüler

Polis Zabıta Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Esnaflar ve yolda geçenlere teşekkür etmeleri
-Polis ekipleri
-Yapılan denetimler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirlerinin elden bırakılmadığı Hakkari’de; polis, zabıta ve sağlık ekipleri esnafı denetleyerek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 il içerisinde en iyi durumda olan Hakkari’de tedbirler elden bırakılmıyor. Vali İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda virüsün başladığı günden yana tedbirlerin elde bırakılmadığı Hakkari’de, vaka sayısının olmaması hem vatandaşı hem de denetim görevlilerini sevindirdi. Hakkari halkının maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu belirten Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bu duyarlılıktan dolayı Hakkari halkına, esnafına ve denetimleri elde bırakmayan ekiplere teşekkür etti. Zabıta Müdürü Adil Demir, İl Emniyet Müdürlüğü ekibi de esnafı denetleyerek kurallarla uydukları için kendilerine teşekkür etti. İş yerlerini tek tek dolaşan polis ve zabıta ekipleri; maske, mesafe ve temizlik uyarılarını yenilediler. Yolda geçenlerin GBT sorgulamalarını yapan polis ekipleri ise, duyarlı olan Hakkarili vatandaşlara teşekkür etti. Hakkari Valiliğinin pandemi sürecinden bu yana tedbirleri elde bırakmadığını ve Türkiye’de en iyi sonucu aldığını belirten vatandaşlar ise; Vali Akbıyık, emniyet ve belediye zabıta ekipleri ile emeği geçen herkese teşekkür ederek, normalleşme süreci için 1 Mart’ı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler. (FT-MSA-Y)
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