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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
HAKKARİ - Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor

HAKKARİ - Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kalmak istiyor

HAKKARİ - Doğu ve Güneydoğu illeri Kovid - 19 risk haritasında "mavi" kalmak istiyor - "Dinamik Denetim Süreci" faaliyetleri - İş yerlerinde yapılan denetimler - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın açıklamaları - Esnaftan detaylarHAKKARİ - Van, Hakkari , Bitlis ve Muş'ta, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.
- Hakkari Valisi Akbıyık: "Esas mücadele şimdi başlıyor" Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, risk haritasında mavi bölgede olmalarının rehavete yol açmaması gerektiğini dile getirerek tüm kamu kurum ve kuruluşların gayretleriyle bu noktaya geldiklerini vurguladı."Özellikle sağlık teşkilatımız başarılı filyasyon çalışması yapıp belirti gösterenlere müdahale etti. Bundan sonra dinamik denetim dönemine geçiyoruz. Burada esas mücadele şimdi başlıyor. Bunun için de yine bütün kurum ve kuruluşlarımızla denetimlerimizi sıkılaştıracağız." diyen Akbıyık, vatandaşların da bu süreçte daha duyarlı davranmaları gerektiğine dikkati çekti.

Koronavirüs Aritas Gesi 

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