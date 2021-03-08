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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HAKKARİ - Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi

HAKKARİ - Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi

HAKKARİ - Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan "yılın kadını" seçildi - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın yılın kadını seçilen Arslan ve beraberindeki kadınlarla sohbeti - Yılın kadını seçilen Nazime Arslan'a hediye verilmesi - Vali Akbıyık'ın konuşması - Vali Akbıyık'ın kadınlara gül vermesiHAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kızı 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ve Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Nazime Arslan'ı makamında kabul etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "yılın kadını" seçilen Arslan ve kurumda görevli kadın personellerle bir araya gelen Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Arslan ve beraberindekilere çeşitli hediyeler veren Akbıyık, her zaman terör mağduru ailelerin yanında olacaklarını belirterek, terör örgütü PKK'nın, devletin kararlı operasyonlarıyla yok olup gideceğini vurguladı.Daha sonda farklı kurumlarda görevli kadın personeller ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Akbıyık, Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya da ziyarette hazır bulundu.

Terör Mağduru Sivil Toplum Terör Örgütü Teröristler 

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