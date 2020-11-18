HAKKARİ - Diyarbakır annelerine destek yürüyüşü

- Çocukları dağa kaçırılan aileler ve şehit yakınlarının Bulvar Caddesinde Türk Bayrakları ile yürümesi - PKK aleyhine sloganlar atılması - Hakkari li anneler adına açıklama yapılması - Şirin Adıyaman'ın konuşması - Diyarbakır anneleri ile telefon bağlantısı yapılmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de çocukları dağa kaçırılan aileler ve şehit yakınları, Diyarbakır annelerine destek için Türk Bayrakları ile yürüyüş düzenledi.
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