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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari'deki terör saldırısına tepki - SİİRT

Hakkari'deki terör saldırısına tepki - SİİRT

- Hak - İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın çalışma odasından görüntü - Hak - İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç'ın açıklaması - Siirt Hak - İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç da Hakkari'deki terör saldırısını kınadı.Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizen Olğaç, "3 işçinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. İşçi arkadaşlarımı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır aynı coğrafyada Türk, Kürt, Arap, kardeş gibi yaşıyoruz. Terör örgütü aramızı bozamayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bir şehit çocuğu olarak bu ülkede teröre fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Terör Saldırısı Başsağlığı Çalışma Odası Beraberlik Saldırı 

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