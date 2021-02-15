Hakkari'de yüz yüze eğitim başladı

-Saygı duruşu istiklal maarşı

-Valinin ders zilini çalmısa

-Valinin öğrencilerle ilgilenmesi

-Valinin konuşması

-Valinin kitap dağıtması sohbeti



( HAKKARİ ) - HAKKARİ



- Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat'ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Hakkari’deki köy okullarında da eğitim öğretim başladı.

Türkiye’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitim başladı.

Bay Köyü İlkokulunda düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür katıldı.

Ders zilini çalan Vali Akbıyık; maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu. Vali Akbıyık, "Bugün sizin kadar mutluyuz. Bugün Bay köyünde 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2. dönemine sizlerle giriyoruz. İnşallah hiçbir kesinti olmadan bundan sonra sağlıkla eğitimimize devam edeceğiz" dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra sınıfları dolayarak öğrencilerle sohbet edip kitap hediye etti. (FT-MSA-Y)



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