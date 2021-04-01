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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari’de sürülerin göçü başladı

Hakkari’de sürülerin göçü başladı

Coşan derede atların geçmesi

Hatıra Fotoğrafı Hayvancılık Hayvan Irak 

- Koyun ve kuzuların geçmesi
- Yolda bekleyip kuzuları sevenler
- Kuzu ve koyun sesleri
- Coşan dereden detaylar
- Bölgede bekleyen il özel idaresi araçları ve ekibi
- Kuzulardan detaylar

( HAKKARİ )- Dağlar kuzu sesleri ile inlemeye başladı HAKKARİ

- Hakkari’de hayvancılık yapan çiftçiler, baharın erken geldiği bölgelere sürülerini götürmeye başladı.
Durankaya beldesinde çiftçilik yapan vatandaşlar, baharın erken geldiği bölgelere sürülerine götürmeye başladı.
Bir zamanlar silah seslerinin hiç eksik olmadığı dağlar, şimdilerde ise huzur ve güvenin sağlanmasıyla kuzu ve koyun sesleriyle inlemeye başladı.
Köprülerden geçen sürüyü gören bazı vatandaşlar, araçlarında inerek kuzuları kucaklayıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçükbaş hayvan sürüsü ile birlikte renklere bürünen Hakkari dağları ise herkesi kendine hayran bıraktı. Durankaya beldesinde hayvancılık yapan çiftçiler, havaların ısınmasıyla kentlerden yüksek kesimdeki bölgelere göçün başladığını ifade ettiler. Çiftçiler, "Hayvanlarımız ile birlikte dağın eteklerine doğru çıkıyoruz. Geceleri bazı noktalarda dinlenerek ilerliyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen hayvancılık yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştular.
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