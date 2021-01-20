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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari’de sokak hayvanları karlı günlerde de unutulmadı

Hakkari’de sokak hayvanları karlı günlerde de unutulmadı

kepeklerin beslenmesi

Köpek Karlı Hava Kar Yağışı Hayvan Sokak Hayvanları 

-başlarını okşaması
-kar yağışı
-köpeklerin beslenmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Belediyesi, soğuk ve karlı havanın etkisini artırmasının ardından sokak hayvanları için seferberlik başlattı. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarına mama desteğinde bulundu. Sokak hayvanlarını kendi elleriyle besleyen veteriner ekibi, belli noktalara mama ve su bıraktı. Lapa lapa kar yağışı altında kedi ve köpeklere ulaşıp başlarını okşayarak yakından ilgilenip yiyecek bırakan belediye ekibi, bu davranışı ile herkese örnek oldu. Hakkari merkez başta olmak üzere Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan can dostlara ulaşarak mama desteğinde bulunan belediye ekibi, beslenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokaktaki canları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Soğuk hava ve kar yağışından dolayı olumsuz etkilenen sevimli dostlarımıza mama desteğimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalarını istiyoruz" dediler. (FT-MSA-Y)
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