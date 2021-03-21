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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de nevruz coşkusu

Hakkari'de nevruz coşkusu

Valinin gelişi

General Nevruz Muttalip Nevruz Ateşi Halk Oyunları 

- Müdür Ağacanoğlu'nun konuşması
- Reng-i Hakkari gösterisi
- Valinin ekibi tebrik etmesi
- Gelenlerden detaylar
- Dengbejlerin sahre alması
- Dans gösterileri

( HAKKARİ )- Vali Akbıyık nevruz ateşini yaktı HAKKARİ

- Baharın habercisi olarak kabul edilen nevruz, Hakkari'de düzenlenen etkinlikle kutlandı. Bulak Mahallesi Atlılar Caddesi’nde bulunan Kent Parkı’nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, nevruzun baharın gelişi ve güzelliklerin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Baharın da yazın da Hakkari ve tüm Türkiye'de daha güzel olacağını belirten Ağacanoğlu, ''Tüm Hakkari halkının Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. Barışa, sevgiye, iyiliğe, insanlığa vesile olsun inşallah'' diye konuştu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da nevruz ateşini yaktı. Program Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun halk oyunları gösterisi ve "Dengbej" dinletisiyle sona erdi. Etkinliğe Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Emre Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Yusuf Ersalı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
(FT-MSA-Y)
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