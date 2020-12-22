Hakkari’de lapa lapa kar yağışı başladı

-Kar yağışı

-Sürücülerin zincir bağlaması röportajlar

-Ellerine kaldırarak rahmet yağdı diyen vatandaş

-Aydınlatma ışıklar ve kentteki güzel görüntü

-Yolda geçen araçlar

-Kar yağışı

-Bir vatandaş ile röportaj



( HAKKARİ ) -- Ticari taksi sürücüleri zincir bağlama telaşı içine düştü- Vatandaşlar bereket gelmeye başladı HAKKARİ



- Hakkari kent merkezinde lapa lapa kar yağışı yağmaya başladı.

Hakkari’de aniden başlayan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bazı sürücüler ise araçlarına zincir takmaya başlayarak yağışa hazır olduklarını söyledi.



Bazı vatandaşlar ise ellerine açarak beklediğimiz rahmet geçte olsa yağmaya başladı şeklinde konuştular. Kar yağışı ile birlikte kayak merkezinin de canlanmaya başlayacağını ifade eden vatandaşlar, yağışların beraberinde bereket getirmesi temennisinde bulundular. Hakkari’ye ayrı bir renk katan aydınlatma ışıkları kar yağışı ile birlikte kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. (FT)



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