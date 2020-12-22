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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Hakkari’de kar yağışı beraberinde maddi hasarlı kaza getirdi

Hakkari’de kar yağışı beraberinde maddi hasarlı kaza getirdi

Kaza yerinden detaylar

Polis Aracı İş Makinesi Trafik Kazası Trafik Polisi Kar Yağışı 

- Devrilen araçtan detaylar
- Yolda kalan araçların iş makinesiyle çekilmesi

( HAKKARİ ) -- Kazaya giden trafik polisleri az daha şarampole yuvarlanıyordu HAKKARİ

- Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan araçta maddi zarar meydana geldi. Kaza yerine giden trafik polisi aracıda aynı yolda kayınca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla sürdüğü Hakkari’de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Aşağı Merzan Mahallesi 405 Sokak Golazürya Caddesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu yolunda kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 NT 987 plakalı Toyota Hillüx marka kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine giden trafik polislerine ait araç da aynı yolda kaydı. Vatandaşların yardımıyla polis aracı şarampole yuvarlanmak son anda kurtarıldı. Trafiğin sıkıştığı yolda kalan polis aracı ve taksiler bölgeye giden iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yardıma giden mahalle sakinleri, günde yüzlerce aracın geçtiği yolun rampa ve dar olduğunu ve böylece kazalara davetiye çıkardığını ifade ederek, yetkililerden yolun genişletilip bariyer yapılması istedi. (MK-ŞAK
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