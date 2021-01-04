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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari’de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

Hakkari’de kafası tenekeye sıkışan ayı kurtarıldı

Görüntü sıralaması

Karla Mücadele Gesi Bulduk 

-Karla mücadele ekibi
-Kafasında teneke bulunan ayı
-Ayının kaçması
-Ayının daha sonra özgürlüğüne kavuşması

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kafası tenekeye sıkışan bir ayı, karla mücadele ekibi tarafından kurtarıldı. Şemdinli ilçesi Çatalca köyü Kelebektaşı Askeri Üs Bölgesi yakınlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren il özel idaresi ekibi, yolda kafasında teneke bulunan bir ayı ile karşılaştı. Ayıyı takip eden karla mücadele ekibi, buldukları uygun zamanda kafasındaki tenekeyi çıkarttı. (FT-MSA-Y)
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