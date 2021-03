Hakkari’de iki mevsim bir arada

-Derecikten görüntü

-Yazdan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Röportaj

-Derecikten genel görüntü

-Dağlarından görüntü

-Yüksekova’dan görüntü

-Kardan görüntü

-Dağlardan bulunan kardan görüntü

-Çiftçilerden görüntü

-Koyunlardan görüntü

-Röportaj

-Çiftçilerin zorlu çalışmasından görüntü

-Karla kaplı Yüksekova’dan değişik yönlerden görüntü

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) -- Derecik’te bahar yaşanırken, Yüksekova ilçesi hala kar altında HAKKARİ



- Hakkari’nin Derecik ilçesinde bahar mevsimi yaşanırken, Yüksekova’da ise kış ve soğuk hava devam ediyor. Hakkari’nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesindeki vatandaşlar yaz mevsiminden kalma günleri yaşarken, Yüksekova ilçesi ise mart ayına rağmen hala kar altında. Hava sıcaklığının 15 dereceyi aştığı ilçede boy vermeye başlayan otlarla her taraf yeşile bürürken, baharın müjdecisi rengârenk çiçekler de açmaya başladı.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar bahar mesaisine başlayarak ağaç budama, fidan dikme ve bahçe temizliğine başladılar. Derecik’te bahar yaşanırken Yüksekova’da karla mücadelenin devam ettiğini ifade eden Mutalip Evin, “Derecik’te artık millet bahçelerini temizliyor, budama işini yapıyor ve fidan dikimine geçti. Bu sıcak havayla vatandaşlar piknik yapmaya da başladı.

Mart ayının ortasındayız, artık hayvanlarımızı dağda rahat otlatıyoruz. Her tarafta otlar çıkmış ve çok güzel bir hava var” dedi.

Yüksekova’da kar ve soğuk havalar devam ediyor Yüksek rakımlı dağlara sahip Yüksekova ilçesi ise mart ayının ortalarına rağmen kar ve soğuk havayla mücadele ediyor. İlçenin ovası ve dağları kar altındayken, çiftçiler ise hayvanlarını hala ahırlarda besliyorlar. Yüksekova ilçesinde yarım metre kar bulunduğunu ve soğuk havanın etkili olduğunu dile getiren Nihat Ekici, “Yüksekova hala beyaz örtüsüyle devam ediyor. Mart ayına rağmen hala soğuk ve kışı yaşıyoruz. Şu an Derecik ilçesi yazı yaşarken, bizim burası yarım metre karla mücadele ediyor. Hayat şartları burada daha çok zor geçiyor. Ot konusunda büyük sıkıntı yaşıyoruz, çünkü hayvanlarımıza hala içerde besleniyor. Kış burada 8 ay sürdüğü için biriktirdiğimiz otları vererek hayvanlarımıza bakıyoruz. Hayvanlarımızı ancak 4-5 ay otlatabiliyoruz. Mart ayına rağmen bizler kışı yaşıyoruz. Bizim yanı başımızda bulunan il ve ilçelerde ise piknik bile yapıyor” ifadelerini kullandı. (MT-MSA-Y)



