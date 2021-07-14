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Hakkari’de “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konferansı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari’de “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konferansı

Hakkari’de “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konferansı

İlahi

Alabalık Darbe Girişimi Hain Darbe Girişimi Konferans İstismar 

-Kalabalıktan detay
-Kuran-ı kerim tilaveti
-Dr. Recep Ertuğay konferans
-İlahiler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de 15 Temmuz hain darbe girişimi etkinlikleri kapsamında “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferans düzenlendi.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen konferansa İl Müftü Vekili Mikail Polat, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Recep Ertuğay, vatandaşlar ve müftülük çalışanları katıldı.
Sinevizyon gösteriminin ardında din görevlisi Zübeyir Ertunç tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılış konuşmalarının ardından Dr. Recep Ertuğay tarafından “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferans verildi.
Program, din görevlileri Murat Özatak ve Zübeyir Öztunç tarafından okunan ilahilerle sona erdi. (FT-MSA-Y)
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