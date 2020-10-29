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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Hakkari’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Saygı duruyu ve istiklal marşı

Gaziler General Kıyamet Öğrenciler İstiklal 

-Cumhurbaşkanı mesajının okunması
-Valinin konuşması
-Rengi Hakkari gösterisi
-Geçit töreni

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, CHP İl Başkanı Nazım Demir, MHP Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu. Daha sonra bir konuşma yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Milletimizin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin dünya tarih sahnesindeki mevcudiyetinin neredeyse tamamı hüküm sürdükleri topraklarda hak ve adaleti tesis etme mücadelesi vermekle geçmiştir. 29 Ekim 1923 tarihi ise; işte bu varoluşun geleceğe taşındığı ve bu milletin Anadolu toprakları üzerinde kıyamete kadar silinmeyecek olan imzasının atıldığı tarihtir. Bizlere Cumhuriyeti armağan eden, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” şeklinde konuştu.
Program farklı illerden öğrencilerin şiir okunmasının ardından Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun zeybek gösterisi, geçit töreniyle sona erdi. (FT-MSA-Y)
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