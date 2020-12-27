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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de çığ: 1 şehit, 1 kayıp

Hakkari'de çığ: 1 şehit, 1 kayıp

Olay yeri

Jandarma İş Makinesi Çığ Düşmesi Çığ Altında Ağır Yaralı 

-Vali Akbıyık konuşma
-Detay

( HAKKARİ -1)- Kayıp askeri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor HAKKARİ

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, çığ altında kalan diğer askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor.Şemdinli ilçesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinesi üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kalmıştı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli hızla intikal etmiş ve saat 20.30’da bir asker ağır yaralı olarak kurtarılmış ve Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şu an itibariyle olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari AFAD, Van AFAD, Erzurum AFAD ile Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, hudut birlikleri ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer askeri arama/kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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