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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Hakkari’de bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari’de bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Vali Akbıyık’ın gelişi ve konuşması

General Fidan Dikim Töreni Nevruz Öğrenciler 

-Fidan dikmesi
-Fidan dikenler
-Valinin öğrencilere kitap dağıtması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de Dünya Ağaçlandırma Günü nedeniyle bin 500 adet karaçam, sarıçam ve ardınç fidanı toprakla buluşturuldu. Hakkari -Van Karayolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Kent Ormanları'nda düzenlenen fidan dikim törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Derman Çetin, Orman İşletme Müdürü Hakan Zeybek, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Abiddin Bozkurt, kurum müdürleri ve orman işletme müdürlüğü personelleri katıldı.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, bugün 21 Mart’ın nevruz günü olduğunu söyledi.

Akbıyık, “Burada tüm Türkiye'nin ve Hakkari’nin nevruzunu kutluyorum. Ayrıca bugün, Dünya Ağaçlandırma Günü. Bu vesileyle de Orman İşletme Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu alanda bin 500 kadar fidanı toprakla buluşturacağız. İlaveten bugün Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Özel insanlarımız hayatın her alanında bizlerle beraberler, onların da gününü kutluyoruz” dedi.
Vali Akbıyık, fidan diktikten sonra çocuklara kitap ve değişik hediyeler verdi.
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