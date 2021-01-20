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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari’de araçlar kara gömüldü

Hakkari’de araçlar kara gömüldü

Görüntü sıralaması

Bild Naat 

-Kara gömülen araçlar
-Araçlarının üzerindeki karı temizleyenler
-Bir sürücü ile röportaj
-Kar temizleyen esnaflar
-Atatürk anıtının karla kaplanması
-Belediye iş makinelerinin çalışması
-Bir esnaf ile röportaj
-Kanat önderi Öztunç ile röportaj
-Kardan görüntüler
-Çarşı merkezi

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’de etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle araçlar kara gömüldü. Şehir merkezinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, üzerinde kar biriken araçlarını güçlükçe temizleyebildi. Her tarafın kara gömüldüğü Hakkari’de, mahalle yollarının kapanmaması için belediye ekibi gece boyunca mesai yaptı. Kar altında kalan araçlarının üzerini temizleyen sürücüler, bir metreden fazla kar yağdığını belirttiler. Hakkari’nin karla güzel olduğunu söyleyen kanaat önderi Hasan Öztunç ise geç gelen yağışlardan memnun olduğunu söyledi.

(FT-MSA-Y)
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