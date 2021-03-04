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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari’de “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği

Hakkari’de “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği

Bayrak teslim töreni

General Yıldızlı Akkale Ay Yıldız Devir Teslim 

-Valinin bayrağı öpüp teslim alması
-Valinin konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın katılımıyla “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği gerçekleştirildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında ay yıldızlı şanlı bayrağımız 7 bölgeden yola çıktı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk bayrağı için Hakkari’de devir teslim töreni düzenlendi.
Valilikte düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya katıldı.
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yardımcısı Mehmet Salih Atlı, Sosyolog Rukiye Kaya ve öğrenci Nurgül Tayancan refakatinde Hakkari'ye getirilen bayrak, kenti temsil eden öğrenci Muharrem Değirmenci’ye teslim edildi. Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Ardahan ilinden gelen Türk bayrağı, Doğu Anadolu Bölgesindeki illeri dolaşacak, son durağında Malatya ilinde teslim alınarak diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek. Vali İdris Akbıyık, Van'dan teslim alınan bayrağın Şırnak'a teslim edileceğini belirterek, “Birliğimizin, kardeşliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımız, bizim bölgemizde son olarak Malatya’ya gidecek ve oradan da 18 Mart’ta Çanakkale’de göndere çekilecek” dedi.

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