Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Hakkari’de alabalık tesisi selde zarar gördü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari’de alabalık tesisi selde zarar gördü

Hakkari’de alabalık tesisi selde zarar gördü

Sel suları

Alabalık Altın Hasar Tespit Sel 

-Çamur deryası altında kalan alabalık tesisleri

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’nin en büyük alabalık tesisi olan Çallı Alabalık Tesisi, meydana gelen selde büyük hasar gördü. Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiindeki Çallı Alabalık Tesisleri, etkili olan yağışlar nedeniyle sel suları alında kaldı. Kentin alabalık ihtiyacının bir kısmının karşılandığı tesisin içler acısı durumu ise görenleri üzdü. Alabalık tesislerini işleten ve engelli olan Mehmet Çallı, zor durumda olduklarını belirtti.
Çamur deryası içinde kalan tesisi görüntüleyen Çallı, ekiplerin hasar tespiti için bölgeye geldiğini söyledi.

Çallı, “Ne olur bize yardım edin, tesisimiz gitti” dedi.
(FT-MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı