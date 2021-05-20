Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari'de 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'de 84 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

- Ele geçirilen eroinlerin sergilenmesiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 84 kilo 800 gram eroin ve 80 litre asit anhidrit ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda "Eren - 14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Çobanpınar - 1 Operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yüksekova ilçesi Yediveren bölgesinde dün İran uyruklu bir şahıs ve şahsa ait 2 at tespit edilerek yapılan aramada, 4 çuval içerisinde toplamda 84 kilo 800 gram eroin ile ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 80 litre asit anhidrit ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir."

Tahkikat Uyuşturucu Ağaçlı İran Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement