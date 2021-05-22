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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hakkari'de 8 metre karla mücadele

Hakkari'de 8 metre karla mücadele

KEPÇELERLE KAR KÜRÜME ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER

( HAKKARİ )- Göller bölgesinde karla mücadele çalışması sürüyor HAKKARİ

Karla Mücadele Gesi 


- Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi yüksek rakımda bulunan Göller ve Binbir kapı bölgesinde karla mücadele çalışması başlattı. Yaklaşık 7-8 metreyi bulan karla mücadele eden ekiplerin çalışması aralıksız olarak devam ediyor.
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