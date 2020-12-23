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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

- Hakkari'de 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Yol açma çalışması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Kar Yağışı 


- Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 74 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 18 köy ve 34 mezra, Yüksekova ilçesinde ise 4 köy ve 18 mezra yolu ulaşıma kapandı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, 74 yerleşim yerinin saat 08.30 itibarı ile ulaşıma kapandığını belirterek, yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler. (FT-MSA-Y)
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