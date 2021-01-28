Hakkari’de 66 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

-Sis ve kar

-Kardan detay

-Yolda geçen vatandaşlar



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma kapandı. Tüm köy ve mezra yollarının açık olduğu Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Yüksekova’da 1 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 13 köy ve 52 mezra yolu yeniden ulaşıma kapandı. Hakkari kent merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar lapa lapa kar yağışı altında işlerinin yolunu tuttu. Sis ve kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde belediye ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



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