Hakkari’de 30 Ağustos Zafer bayramı konseri

-Sanatçı Ahmet Öngel konseri

-Vali ve beraberindekilerin alkışlaması

-Hakkari kanaat önderi Hasan Özdemir'in sanatçıya hediye vermesi

-Vali Akbıyık'ın konuşması

-Valinin sanatçıya hediye vermesi



( HAKKARİ ) -- Vali Akbıyık, 3 bin 270 civarı şehidimiz var HAKKARİ



- Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen konser saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu’nun gösterisinin ardından ünlü sanatçı Ahmet Öngel sahne aldı. Hakkari Valiliği ve Belediyenin iş birliğiyle, Valilik önünde düzenlenen programda Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca gösteri yapıldı. Program sonunda Hakkari kanaat Önderi Hasan Özdemir, sanatçı Ahmet Öngel'e Hakkari kültürünü yansıtan kilim hediye ederek verdiği konserden dolayı kendisine teşekkür etti. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Zafer Bayramının önemine değinerek, katılımcıların bayramını kutladı. Her zaman mazlum milletlerin yanında olacaklarını, Türk milleti ve devletinden bekledikleri ümidi boşa çıkarmayacaklarını ifade veren Vali Akbıyık,"Vatanımızın her karış toprağı şehit kanıyla dolu. En çok şehidi de Hakkari'de vermişiz. 3 bin 270 civarı şehidimiz var. Bunun 710 civarı Hakkarili, 2 bin 500 civarı da asker, polis, jandarma. Türkiye en zor zamanlarında yedi düvele karşı Meydan Muharebelerini, Sakarya Savaşlarını, Büyük Taaruzları kazandı. Düşmanı bu topraklardın attı" dedi.

Program Vali Akbıyık'ın sanatçı Ahmet Öngel'e hediye verilmesinin ardından sona erdi. (FT)

