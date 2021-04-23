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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyuyla kutlandı

Hakkari'de 23 Nisan polis konvoyuyla kutlandı

Konvoydan görüntüler

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Polis Polis Ekipleri 

-Detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'de polis ekiplerinin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturdukları konvoya vatandaşlar ilgi gösterdi. İl Emniyet müdürlüklerinde görevli polisler, bazı ekip otolarıyla zırhlı araçları Türk bayrakları ve balonlarla süsledi. Konvoy oluşturup 23 Nisan şarkıları eşliğinde sokakları dolaşan polis ekipleri, çocukların mutluluğuna ortak oldu.
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