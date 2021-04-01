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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hakkari’de 134 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’de 134 kilo eroin ele geçirildi

Araçların harekete geçmesi

Tahkikat Uyuşturucu Akalan Harekete Geç Eroin 

-Araçta yapılan arama
-uyuşturucu ele geçirilmesi
-emniyette sergilenmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’den batı illerine sevk edilmek istenen 134 kilogram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkari-Van karayolu üzerinde batı illerine sevkiyat halinde olan bir araç durdurulmuş, yapılan aramada aracın yan panel kısımlarında zulalanmış vaziyette toplam 134 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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