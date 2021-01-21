Hakkari-Çukurca karayoluna kaya düştü



- Hakkari-Çukurca karayoluna dev kayalar düştü. Kara yolu üzerindeki Köprülü köyündeki Başak Şen Çeşmesi yakınlarına, sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kayalar düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, kara yolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise dev kayaları yoldan temizleme çalışması başlattı.



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